В Заинске установили новый памятник Воину-освободителю взамен сгоревшего

В Заинске установили новый памятник Воину-освободителю взамен сгоревшего. Об этом сообщается на официальном сайте Заинского района.

Новая скульптура установлена на месте сгоревшей на бульваре Победы. На этот раз памятник отлит из бронзы. На выгрузку и установку монумента ушло около шести чесов. Памятник весит 2,3 тонны, его высота составляет 5 метров 20 см. Его выполнили литейщики, казанские и заинские скульпторы за 35 дней. Для того, чтобы успеть ко Дню Победы, в цехах работали по 18-20 часов.

Напомним, что это уже второй памятник Воину-освободителю в Заинске. Первый открыли в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества. Затем появилось три новых дела — в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Ольга Плешкова