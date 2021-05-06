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В Казани 150 волонтеров и школьников станцевали «Вальс Победы»

08:08, 06.05.2021 1
В Казани 150 волонтеров и школьников станцевали «Вальс Победы»

На территории Казанского Кремля прошла патриотическая акция «Вальс Победы». Около 150 школьников и активистов станцевали под открытым небом, отдав дань памяти подвигу советского народа.

Ребята танцевали с нагрудными георгиевскими ленточками и синими шейными платками. Зрителями импровизированного концерта стали случайные прохожие. Отличившихся волонтеров наградили.

«Акцией «Вальс Победы» мы хотим напомнить людям о трагических военных событиях и дать им возможность побывать в атмосфере тех лет», — прокомментировал руководитель татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

Ранее сообщалось, что 20-летний нижнекамец Рамиль Галлямов примет участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Красиво смотрится.
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