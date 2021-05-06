В Казани 150 волонтеров и школьников станцевали «Вальс Победы»

На территории Казанского Кремля прошла патриотическая акция «Вальс Победы». Около 150 школьников и активистов станцевали под открытым небом, отдав дань памяти подвигу советского народа.

Ребята танцевали с нагрудными георгиевскими ленточками и синими шейными платками. Зрителями импровизированного концерта стали случайные прохожие. Отличившихся волонтеров наградили.

«Акцией «Вальс Победы» мы хотим напомнить людям о трагических военных событиях и дать им возможность побывать в атмосфере тех лет», — прокомментировал руководитель татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

Ранее сообщалось, что 20-летний нижнекамец Рамиль Галлямов примет участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве.



Ольга Плешкова