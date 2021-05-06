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Нижнекамец примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве

04:36, 06.05.2021
Нижнекамец примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве
Фото: e-nkama.ru

20-летний нижнекамец Рамиль Галлямов примет участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Юноша ушел в армию сразу после окончания техникума нефтехимии и нефтепереработки, куда поступил после завершения учебы в лицее-интернате №24.

Фото: e-nkama.ru

Сейчас Рамиль проходит службу в особой дивизии оперативного назначения, относящейся к Росгвардии. Солдаты этого отряда оперативно реагируют на осложнения обстановки в стране, присутствуют в качестве оцепления на крупных мероприятиях и принимают участие в торжествах, посвященных Дню памяти и Скорби и парадах Победы.

В прошлом году в главном параде Победы на Красной площади в российской столице приняли участие три татарстанца: один — нижнекамец Алексей Фокеев, двое других — жители Бугульминского района Александр Александров и Марсель Шакиров.

ОбществоИстория Татарстан
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