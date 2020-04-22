Повышенный контроль: Казанская ТЭЦ-3 во время карантинных мер

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции жители Татарстана четвертую неделю находятся на самоизоляции. Между тем системообразующие предприятия республики продолжают бесперебойную работу. На одном из них — филиале АО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3 — на производстве задействован только оперативный персонал. Офисная часть сотрудников работает удаленно.
Каждое утро работники ТЭЦ-3 начинают с прохождения температурного контроля на проходной. В помещение КПП люди в масках заходят по одному, соблюдая дистанцию в 1,5 м. Состояние здоровья в течение дня контролируют и на рабочих местах. Для этого каждые 4 часа измеряют температуру и меняют защитные маски по прошествии 2 часов.
Филиалы ТГК-16 располагают всеми необходимыми средствами защиты. Энергостанции обеспечены более 100 тыс. масок, 600 с лишним литрами антисептика, бесконтактными термометрами и установками обеззараживания. Использованные маски сотрудники электростанций утилизируют по правилам Роспотребнадзора: собирают в полимерные пакеты и медицинские контейнеры для утилизации.
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