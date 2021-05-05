Атомную подлодку «Казань» передадут 7 мая ВМФ

Головную атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» уже в пятницу, 7 мая, войдет в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера четвертого поколения «Казань» состоится в Северодвинске под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Фото: mil.ru

Он уже утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ о зачислении подлодки в состав ВМФ будет зачитан 7 мая, на ней поднимут Андреевский флаг.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали о передачи подлодки «Казань» в состав ВМФ 7 мая. АПЛ в апреле уже выполнила контрольный выход в море и готова к передаче. Это была не первая дата. Сроки передачи неоднократно переносились. Так, в январе генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко сообщал, что подлодку уже готовят к передаче флоту.



Татьяна Леухина