Подлодка «Казань» завершает испытания и готовится к передаче флоту

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Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» завершает цикл испытаний и готовится к передаче флоту. Об этом рассказал генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

В декабре подлодка успешно отстрелялась ракетами «Оникс» и «Калибр» в Белом море, передает его слова газета «Завод».

Фото: wikipedia.org/ Memit9

Атомная подлодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. Ее госиспытания планировалось завершить до конца 2020 года.



Татьяна Леухина