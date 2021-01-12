Новости промышленности

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Подлодка «Казань» завершает испытания и готовится к передаче флоту

18:23, 12.01.2021
Подлодка «Казань» завершает испытания и готовится к передаче флоту
Фото: скриншот

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» завершает цикл испытаний и готовится к передаче флоту. Об этом рассказал генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

В декабре подлодка успешно отстрелялась ракетами «Оникс» и «Калибр» в Белом море, передает его слова газета «Завод».

Фото: wikipedia.org/ Memit9

Атомная подлодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. Ее госиспытания планировалось завершить до конца 2020 года.

Татьяна Леухина
ПромышленностьОПК Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также