Атомную подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая

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Головную атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.



По его словам, АПЛ в апреле уже выполнила контрольный выход в море и готова к передаче.

«Реальное время» сообщало, что ВМФ России получит подлодку «Казань» в мае.



Напомним, сроки передачи подлодки флоту неоднократно переносились. В начале февраля генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что подлодка в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ. Тогда, по его словам, она находилась на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний, не возникало. В корпорации готовились завершить часть своих работ к концу февраля.

Позже сообщалось, что головную атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в мае — июне 2021 года.

Маргарита Головатенко