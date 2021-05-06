В Татарстане приставы взыскали больше полумиллиона в пользу работников ТСЖ

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Заинском районе Татарстана судебные приставы взыскали больше полумиллиона рублей в пользу 35 работников ТСЖ, которые с февраля по март не получали зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов

Общий долг товарищества перед сотрудниками составил более 546 тысяч рублей. Не сумев добиться выплаты зарплаты граждане обратились в суд. Суд ходатайство удовлетворил, постановив взыскать задолженность.

Судебный пристав уведомил председателя ТСЖ о возбуждении исполнительного производства, но даже после этого руководитель не рассчитался с сотрудниками. После этого пристав-исполнитель вынесла постановление об обращении взыскания на расчетные счета ТСЖ, а также на имущественное право получение денежных средств по агентскому договору.

В результате приставы взыскали задолженность в полном объеме и распределили между работниками ТСЖ. Отмечается, что в районном отделении судебных приставов находится еще несколько исполнительных производств в отношении ТСЖ по взысканию налогов оплаты услуг поставщиков на общую сумму более 15 млн рублей. Сейчас удалось сократить долг до 9,5 млн рублей.

Всего с 2021 год судебными приставами Татарстана взыскано более 21 млн рублей долгов по заработной плате.

Ранее в Казани судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»: за несколько часов с должников удалось взыскать более 500 тыс. рублей.



Ольга Плешкова