В Казани приставы за несколько часов взыскали с должников более 500 тыс. рублей

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Казани судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»: за несколько часов с должников удалось взыскать более 500 тыс. рублей.

Всего сотрудники УФССП по РТ и ГИБДД остановили 21 автомобиль. Водители машин имели задолженности по налогам и штрафам от от 3 тыс. рублей и выше. Большинство, чтобы избежать ареста транспортного средства, погасили долг на месте.

Рейд закончился арестом двух автомобилей. Владелец одной из машин, юрлицо, выплатил задолженность по налогам в размере 160 тыс. рублей в течение часа. Второй автомобиль поместили на спецстоянку.

На сегодняшний день в Татарстане у должников арестовано более 1 270 машин, сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ. В ведомстве напомнили, что приставы имею право арестовать имущество при долге от 3 тыс. рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Казани судебные приставы Ново-Савиновского района за один день арестовали девять автомобилей. Одному из должников, владельцу Lexus, нужно вернуть 20 млн рублей.



Татьяна Демина