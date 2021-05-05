В казанской галерее Дом Art откроют выставку работ художников-фронтовиков Дом Art

Фото: Дом Art

В эту субботу, 8 мая, в казанской галерее Дом Art по улице Некрасова, 32 откроется выставка «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На выставке будут представлены работы художников-фронтовиков: бойца пехотного подразделения Юрия Ананьева, артиллериста Евгения Зуева, командира взвода связи лейтенанта Виктора Куделькина, танкиста старшего лейтенанта Александра Родионова и других.

Посетить выставку можно будет до 3 июня.

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Татьяна Леухина