Минниханов выразил соболезнования близким бывшего ректора КГУ Коновалова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями семье бывшего ректора КГУ Александра Коновалова. О смерти Коновалова в возрасте 87 лет стало известно накануне.

— Уход Александра Ивановича стал огромной утратой и для нашей республики, для всей отечественной науки. Невозможно переоценить многогранный вклад Александра Ивановича в развитие фундаментальной химической школы, высшего образования нашей страны, в целом в приумножение интеллектуального потенциала России. Он был и увлеченным, целеустремленным исследователем и талантливым организатором, очень компетентным руководителем и активным общественным деятелем, и, самое главное, всегда оставался искренним, интеллигентным человеком, — говорится в тексте телеграммы.

Коновалов был ректором КГУ с с 1979 по 1990 год. Он также является выпускником университета — в 1956 году Коновалов закончил химфак КГУ, а с 1968 по 1972 год был деканом этого факультета. После ухода с поста ректора он продолжил работу в университете: до недавнего времени Коновалов был профессором-консультантом химического института им Бутлерова.

Завтра в 10.00 состоится прощание с ученым в мраморном зале второго корпуса КФУ (ул. Кремлевская, 35).

