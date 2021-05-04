Умер бывший ректор КГУ Александр Коновалов

На 88-м году жизни умер заслуженный профессор Казанского федерального университета и бывший ректор Казанского государственного университета Александр Коновалов, сообщили в пресс-службе вуза.

Он руководил университетом с 1979 по 1990 года. Коновалов в 1956 году окончил химический факультет Казанского университета. В 1957 году он начал работать на кафедре органической химии. С 1968 по 1972 год Коновалов был деканом химического факультета. С 1974 по 1999 год — заведующим кафедрой органической химии.

В настоящее время занимал должность профессора-консультанта химического института им Бутлерова.

6 мая в 10.00 состоится прощание с ученым в мраморном зале второго корпуса КФУ (ул. Кремлевская, 35).

Алексей Нечаев