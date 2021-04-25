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В казанском поселке Салмачи после субботника образовалась свалка

17:30, 25.04.2021
В казанском поселке Салмачи после субботника образовалась свалка
Фото: скриншот

После субботника в казанском поселке Салмачи образовалась большая свалка мусора возле контейнеров. Пост был опубликован в популярной группе района в Instagram.

«Субботник во всех наших посёлках прошёл на ура», — отмечается автором сообщения.

«Постоянно наблюдаем подобную картину !!!!! Очень неприятно !!!!!», — оставил комментарий пользователь социальной сети.

Недавно в селе Черемшан в Татарстане во время санитарно-экологического двухмесячника обнаружили большую свалку, площадь которой составила более 2 тыс. кв. м.

На участке инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии обнаружили строительные и крупногабаритные бытовые отходы, в том числе ртутные лампы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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