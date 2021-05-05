Состоялись переговоры между главами МИД Италии и Великобритании
В рамках министерской встречи стран G7 обсудили вопросы борьбы с терроризмом главы МИД Великобритании и Италии Доминик Рааб и Луиджи ди Майо, сообщила RT.
«Министры обсудили сотрудничество по ряду двусторонних и мировых проблем», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Стороны также обсудили продолжающиеся переговоры ООН по вопросу Кипра.
В конце апреля помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в России Курцио Пачифичи МИД России объявил персоной нон грата.
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