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Состоялись переговоры между главами МИД Италии и Великобритании

03:24, 05.05.2021
Состоялись переговоры между главами МИД Италии и Великобритании
Фото: pixabay.com

В рамках министерской встречи стран G7 обсудили вопросы борьбы с терроризмом главы МИД Великобритании и Италии Доминик Рааб и Луиджи ди Майо, сообщила RT.

«Министры обсудили сотрудничество по ряду двусторонних и мировых проблем», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Стороны также обсудили продолжающиеся переговоры ООН по вопросу Кипра.

В конце апреля помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в России Курцио Пачифичи МИД России объявил персоной нон грата.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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