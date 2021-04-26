Россия высылает помощника военного атташе Италии

Помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в России Курцио Пачифичи МИД России объявил персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Он должен покинуть Российскую Федерацию в течение 24 часов.

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«26 апреля посол Италии в Москве П. Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К. Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме», — говорится в сообщении.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций. Дипломат отметил, что ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и не содержит лактозы. Кроме того, он высказался, что Италия долгие годы остается дружественной к России, поэтому было бы хорошим жестом исправить это недоразумение.



Алексей Нечаев