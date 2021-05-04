В России цирковых животных будут отправлять на «пенсию» в Крым — туда уже отправили слонов из Казани

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Животных из цирков России будут отправлять на отдых по возрасту в крымский сафари-парк «Тайган». Соглашение об этом с парком заключил Росгосцирк.

«Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. В сафари-парке «Тайган» все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны», — приводит ТАСС слова гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков.

Напомним, что в этот парк в апреле уже отправили слоних из Казанского цирка. Ранее они подрались во время выступления, а позже — в манеже. В результате этой драки сильно пострадал работник цирка. Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков отметил, что психика животных искалечена из-за цирковой жизни.