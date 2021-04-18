Подравшихся в Казани слоних отправили на пенсию в Крым

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Слоних, которые подрались в казанском цирке, отправили жить в Крым. Выступать в цирке они не будут, сообщил владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков.

Слоних отправили «на пенсию». Олег Зубков уже отметил, что психика животных искалечена из-за цирковой жизни.

«В парк львов «Тайган» прибыли два слона. Прибыли они по линии «Росгорцирка». Это взрослые слонихи, которые больше 40 лет выступали в цирке, побывали в 20 странах. Они приехали на заслуженный отдых в Крым», — цитирует Зубкова «Интерфакс».

Слонихи будут жить в самом большом в России слоновнике с озером. Площадь слоновника составляет пять гектаров. Если слонихи будут продолжать вести себя агрессивно по отношению к друг другу, их разделят: одна из них уедет в ялтинский зоопарк «Сказка»

В зоопарке ранее не держали слоних. Олег Зубков рассказал, что зоопарк пытался привезти их из Африки, однако европейские зоопарки не могут их поставить из-за санкций.

Напомним, что в марте в Казанском цирке произошло два инцидента со слонами. Во время выступления слонихи Дженни и Магда подрались. Никто из зрителей, к счастью, не пострадал. Позже работника цирка после нападения слона госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Позже администрация цирка заявила, что программу «Шоу слонов и магия цирка» в связи с невозможностью слонов дальше участвовать в мероприятии отменили.



Ольга Плешкова