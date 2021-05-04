Прокурор попросил приговорить главу «ВИМ-Авиа» к 10 годам колонии

Гособвинитель потребовал приговорить бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева к 10 годам колонии за мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Прокурор потребовал признать Кочнева виновным по ряду статей: в мошенничестве в сфере кредитования, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и злоупотреблении полномочиями. Для него потребовали назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей.

Вторую фигурантку дела, бывшего главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву, прокурор попросил признать виновной лишь в мошенничестве и приговорить к 9 годам колонии и штрафу в размере 9 млн рублей, пишет ТАСС.

Приговор им огласят 26 мая.

По версии следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 годы закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами.

Арбитражный суд РТ признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. В прошлом году компания подала иск о банкротстве своим владельцам— Рашиду Мурсекаеву и его супруге Светлане.

Татьяна Леухина