В Волгограде простились с погибшими в ДТП в Ставрополье баскетболистками

В Волгограде жители простились с погибшими в ДТП в Ставрополье пятью воспитанницами детской школы олимпийского резерва, сообщает ТАСС.



Церемония прошла в большом зале прощаний. Проститься со спортсменками пришли многие люди, в числе которых родители, одноклассники, тренеры и спортсмены. Погибших похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

После аварии Ленинский райсуд до 30 июня отправил под домашний арест директора учреждения. Руководитель спортшколы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По версии следствия, директор подписала приказ, по которому спортивной команде разрешалось выехать из Волгограда. В автобусе, на котором баскетболистки ехали в Черкесск, отсутствовали тахограф, система ГЛОНАСС, детские кресла и т.д. То есть он не предназначался для групповой перевозки детей.

Авария с участием автобуса, легковой машины и грузовика произошла 30 апреля в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, из них 14 — несовершеннолетние.

3 мая в Ставрополье объявили днем траура. Власти региона организовали взаимодействие с родственниками пострадавших и погибших жителей, им оказывается психологическая и социальная помощь.

Маргарита Головатенко