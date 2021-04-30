В Ставропольском крае в крупном ДТП погибли несколько детей

Фото: Максим Платонов

Крупное ДТП произошло в Ставропольском крае с участием микроавтобуса и автомобиля КАМАЗ. 12 человек пострадали, шесть детей погибли, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь — в ДТП попало три автомобиля. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних.

В транспортном средстве ехала женская команда по баскетболу 2006—2008 годов рождения из школы олимпийского резерва.

ТАСС сообщает, что одного ребенка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.

В апреле в Турции российский турист погиб в результате аварии с участием автобуса. Еще 26 россиян пострадали.

Алексей Нечаев