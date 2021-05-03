В Ставрополе после ДТП, в котором погибли 5 детей, отправили под домашний арест директора спортшколы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ставрополе после аварии, в которой погибли пять воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, Ленинский райсуд до 30 июня отправил под домашний арест директора учреждения.

Руководитель спортшколы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишет ТАСС.

По версии следствия, директор подписала приказ, по которому спортивной команде разрешалось выехать из Волгограда. В автобусе, на котором баскетболистки ехали в Черкесск, отсутствовали тахограф, система ГЛОНАСС, детские кресла и т.д. То есть он не предназначался для групповой перевозки детей.

Авария с участием автобуса, легковой машины и грузовика произошла 30 апреля в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, из них 14 несовершеннолетние.

3 мая в Ставрополье объявлено днем траура. Власти региона организовали взаимодействие с родственниками пострадавших и погибших жителей, им оказывается психологическая и социальная помощь.

Татьяна Демина