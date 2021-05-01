В Волгоградской области объявили 3 мая днем траура в связи с жертвами ДТП на Ставрополье

3 мая в Ставрополье объявлено днем траура в связи с ДТП на Ставрополье, в результате которого пострадали и погибли дети из баскетбольной команды, сообщает RT со ссылкой на администрацию области.



Власти региона организовали взаимодействие с родственниками пострадавших и погибших жителей, им оказывается психологическая и социальная помощь.

— Принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей; семьям пострадавших детей — по 200 тыс. рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести, — по 200 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, автобус с детской баскетбольной командой следовал из Волгограда в Черкесск. Инцидент произошел в 16.40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь — в ДТП попало три автомобиля. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. В результате ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса погибли пять детей.

Маргарита Головатенко