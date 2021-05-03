В Казани на Оренбургском проезде заметили лося
В Приволжском районе Казани снова на видео попал лось — на этот раз на спуске к озеру Кабан на Оренбургском проезде. Видео появилось в Instagram-аккаунте, посвященном жизни региона.
На кадрах видно, как животное перебегает дорогу, машина при этом вынуждена затормозить.
Вчера лося в Казани видели в двух местах: рядом с остановкой общественного транспорта «Теплоконтроль» и около школы №48. Испуганного лося казанцы сняли на видео и выложили в Сеть. По их словам, животное ранено. Предположительно, его сбила машина.
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