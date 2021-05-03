Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на Оренбургском проезде заметили лося

11:35, 03.05.2021
В Казани на Оренбургском проезде заметили лося
Фото: соцсети

В Приволжском районе Казани снова на видео попал лось — на этот раз на спуске к озеру Кабан на Оренбургском проезде. Видео появилось в Instagram-аккаунте, посвященном жизни региона.

На кадрах видно, как животное перебегает дорогу, машина при этом вынуждена затормозить.

Вчера лося в Казани видели в двух местах: рядом с остановкой общественного транспорта «Теплоконтроль» и около школы №48. Испуганного лося казанцы сняли на видео и выложили в Сеть. По их словам, животное ранено. Предположительно, его сбила машина.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем