В Казани на Оренбургском проезде заметили лося

Фото: соцсети

В Приволжском районе Казани снова на видео попал лось — на этот раз на спуске к озеру Кабан на Оренбургском проезде. Видео появилось в Instagram-аккаунте, посвященном жизни региона.

На кадрах видно, как животное перебегает дорогу, машина при этом вынуждена затормозить.

Вчера лося в Казани видели в двух местах: рядом с остановкой общественного транспорта «Теплоконтроль» и около школы №48. Испуганного лося казанцы сняли на видео и выложили в Сеть. По их словам, животное ранено. Предположительно, его сбила машина.

Маргарита Головатенко