Соцсети: в Приволжском районе Казани сняли на видео лося

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В Казани местные жители ночью заметили на улице лося. Дикое животное забрело в Приволжский район города.

Лося в Казани видели в двух местах: рядом с остановкой общественного транспорта «Теплоконтроль» и около школы №48.

Испуганного лося казанцы сняли на видео и выложили в Сеть. По их словам, животное ранено. Предположительно, его сбила машина.

В прошлом году в период действия ограничительных мер в Татарстане в отсутствие людей в парки вернулись дикие животные, они свободно перемещались по всей их территории: белок и зайцев замечали на пешеходных дорожках.



Татьяна Демина