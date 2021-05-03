В России за сутки зарегистрировали 8 489 случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 8 489 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 367 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Так, число заболевших возросло до 4 831 744 человек, а выздоровевших — до 4 450 289 человек. Болезнь за сутки унесла жизни 336 человек. Всего в стране, по официальным данным, скончались от инфекции 111 198 граждан.

В Татарстане за последние сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек. За 2 мая в стране зарегистрировали 8 697 случаев заражения.

Маргарита Головатенко