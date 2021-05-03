В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, количество заболевших возросло до 20 567 человек, а выздоровевших — до 17 609 человек. За сутки от инфекции скончались два человека, всего — 465.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера подтвердились два случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1956 года рождения и мужчина 1961 года рождения.

Маргарита Головатенко