В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, количество заболевших возросло до 20 567 человек, а выздоровевших — до 17 609 человек. За сутки от инфекции скончались два человека, всего — 465.
В Татарстане вчера подтвердились два случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1956 года рождения и мужчина 1961 года рождения.
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