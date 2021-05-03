В Чехии потребовали увольнения главы Минюста из-за слов о взрывах во Врбетице

В Чехии призвали уволить министра юстиции Марию Бенешову — она заявила, что по делу о взрыве склада боеприпасов во Врбетице есть более двух версий. С требованием об увольнении выступил первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра.



Напомним, Бенешова ранее рассказала, что сделала такой вывод после обсуждения на заседании правительства. Она подчеркивала, что не видела «живых» материалов расследования, поскольку не имеет к ним доступа.

После этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что пригласил главу минюста Марию Бенешову для обсуждения версий инцидента во Врбетице. После обсуждения они «сошлись в том, что актуально существует только одна версия», сообщает «РИА Новости».

29 апреля Бенешова заявила о существовании двух версий инцидента 2014 года на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Власти Чехии обвинили в организации взрыва российские спецслужбы и потребовали компенсации.

Ранее Бабиш заявил, что в стране готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба. Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Тогда 20 сотрудников посольства Чехии в России были объявлены Москвой персонами нон грата.

Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах службы безопасности и информации Чехии.

Маргарита Головатенко