В парламенте Чехии призвали потребовать от России компенсацию за взрыв

В парламенте Чехии призвали правительство потребовать от России компенсации за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице. Также прозвучали призывы по ограничению количества сотрудников российского посольства в Праге.



На выступлении перед депутатами глава чешского правительства Андрей Бабиш назвал взрывы в Врбетице неприемлемым террористическим актом. Действия спецслужб Чехии прокомментировал первый вице-премьер Ян Гамачек — он назвал расследование инцидента самой успешной операцией в истории республики в сфере безопасности, сообщает «РИА Новости».

Ранее Бабиш заявил, что в стране готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба. Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Тогда 20 сотрудников посольства Чехии в России были объявлены Москвой персонами нон грата.

Маргарита Головатенко