В центре Чумакова сообщили, что «КовиВак» эффективна против всех мутаций COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, разработавшем третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак» заверили, что препарат эффективен против всех известных на сегодняшний день мутаций вируса.

Гендиректор центра Айдар Ишмухаметов обратил внимание, что «КовиВак» — цельновирионная вакцина, «в ее основе представлены антигены целого вируса». По его словам, если появится новый штамм коронавируса, который потребует создание нового препарата, центр Чумакова разработает его.

Напомним, официальный старт производства «КовиВак» был дан 25 марта. В начале апреля в центре Чумакова сообщили, что выпустили 70 тысяч доз вакцины. Заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев заявил, что в планах выпускать 1 млн доз в месяц.



15 марта первые партии препарата направили в регионы России.

Фото: covivac.r

Также россиянам для вакцинации доступны вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Татьяна Демина