В Тукаевском районе Татарстана в несколько раз завысили показатели по отлову собак

В Тукаевском районе Татарстана власти завысили показатель по отлову бездомных собак в несколько раз. В СМИ распространилась информация по отлову 600 животных, на самом деле специалисты выловили 76 собак. Об этом сообщается в группе общественного экодвижения «Народная инициатива».

Председателю движения Роману Ваганову пришел ответ из прокуратуры Тукаевского района. Проверка ведомства установила, что отловом на территории района занимается индивидуальный предприниматель Мадьянкин. Исполком заключил с ним контракт на оказание услуги 15 февраля этого года. Согласно актам выполненных работ, с момента заключения контракта и до 13 апреля они отловили 76 животных. В это время в СМИ поступали данные о вылове 600 собак.

Фото: pxhere.com

По итогам прокуратура внесла представление в адрес руководителя исполкома Тукаевского района.

В Татарстане в первом квартале текущего года от бездомных собак пострадали более 1 тыс. людей. Президент республики поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами безнадзорных животных.



Татьяна Леухина