Новак: соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ выполнили в марте на 113%

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что за март исполнение странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти составило 113%. Это самый высокий показатель с начала реализации сделки.

Новак обратил внимание, что свою квоту в соглашении по добыче нефти Россия исполняет почти на 100%. Это в интересах отечественных компаний и страны в целом, добавил он.

Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. На нем обсудят вопросы добычи нефти до конца 2021 года, пишет ТАСС.

Новак также рассказал, что Россия отслеживает ситуацию на мировом рынке нефти для обеспечения баланса спроса и предложения. По его словам, цены на это сырье на сегодняшний день более-менее стабильны: $62—66 за баррель.



Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Министерстве финансов РФ сообщили, что сделка ОПЕК+ ударила по нефтяной отрасли сильнее отмены льгот. Если бы не соглашение, несмотря на отмену льгот, доходы могли бы быть выше, чем в 2019—2020 годах, считают в ведомстве.



Татьяна Демина