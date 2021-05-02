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Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

11:52, 02.05.2021 1
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сейчас под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных, уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки выявили 8 697 случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 4 823 255.

Актуальные новости о пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 май
    Только тупой не поймет, что вдыхать вирусы с маски, от которых избавляется организм, в десятки раз опасней чем вдыхать вирусы из воздуха, потому, что на маске концентрация вирусов в десятки раз больше чем в воздухе. Сначала был простой насморк, потом, после вдоха с маски, начинается пневмония.
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