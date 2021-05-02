Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Сейчас под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных, уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
В России за сутки выявили 8 697 случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 4 823 255.
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