Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сейчас под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных, уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки выявили 8 697 случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 4 823 255.

Актуальные новости о пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина