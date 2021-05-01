В общественном транспорте Казани завершили акцию «Народный контролер»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани завершили акцию «Народный контролер», которая проходила на протяжении двух месяцев в общественном транспорте Казани: ее участники сообщали о нарушениях со стороны кондукторов.

В марте от казанцев поступило 100 обращений. По итогам их проверки подтвердился 21 факт нарушения кондукторами финансовой дисциплины. По итогам апреля пассажиры направили 33 жалобы. Из них подтвердилось 10, рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Он отметил, что акция дала большой профилактический эффект: «Благодаря пассажирам кондукторов-нарушителей знаем в лицо».

По итогам марта и апреля за сообщения о нарушениях со стороны кондукторов пассажирам вручили безлимитные проездные билеты.



В Ассоциации АТП РТ обратили внимание, что, несмотря на завершение акции, жители Казани по-прежнему могут сообщить об инциденте в общественном транспорте. Телефон горячей линии 275-30-50.

Напомним, акция «Народный контролер» стартовала в общественном транспорте Казани 1 марта. Пассажиры могли сообщить на телефон горячей линии о том, что кондуктор предлагает перевести оплату за проезд на его счет либо проехать без билета за меньшую сумму. За первые два дня поступило шесть обращений.

Татьяна Демина