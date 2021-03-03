За два дня в Казани поступило шесть жалоб на кондукторов

За два дня в Казани поступило шесть жалоб на кондукторов. Такие данные представили в Ассоциации АТП Татарстана.

С 1 марта в общественном транспорте стартовала акция «Народный контролер». На телефон горячей линии можно сообщить факты, если кондуктор предлагает перевести оплату за проезд на его счет либо проехать без билета за меньшую сумму. За два дня поступило шесть таких обращений, в работу взято два из них.

«Одно из обращений: кондуктор попросил перевести деньги за проезд на его номер телефона. Четыре обращения не удалось идентифицировать, так как пассажиры не оставили необходимых данных. По двум обращениям будет проведена проверка, если факты подтвердятся, кондуктора будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков.

По его словам, проверка будет проходить тщательно. В ассоциации не намерены наказывать невиновных кондукторов, если кто-то из пассажиров решит просто навредничать.



По итогам марта пассажир, который оставит больше всех подтвердившихся жалоб, получит проездной на месяц.

Фото: Ассоциация АТП

Если вы хотите сообщить о дисциплинарном проступке кондуктора, необходимо позвонить на телефон горячей линии: 2753050 либо оставить сообщение на WhatsApp: +7 (951) 0694934. Важно оставить сообщение в тот же день, указать точное время и рассказать, что произошло, описать, где именно двигался автобус в тот момент, в каком направлении. Также необходимо сообщить номер автобуса, запомнить госномер и бортовой номер. По возможности нужно указать ФИО кондуктора, а если есть, прислать видео- или аудиозаписи.

Ранее в 53 новых автобусах на газомоторном топливе в Казани установили камеры нового поколения. Они позволят выявить пассажиров, предлагающих кондуктору проехать без билета и меньше заплатить.



Ольга Плешкова