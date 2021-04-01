В Казани вручили безлимитные транспортные карты за жалобы на кондукторов

Фото: Ассоциация АТП РТ

В Казани вручили безлимитные проездные билеты пассажирам, которые помогли выявить кондукторов-нарушителей. Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Сегодня были подведены итоги акции «Народный контролер». По итогам марта было решено вручить не один проездной, как было заявлено, а сразу два. Одного победителя выбрали перевозчики, второго — партнер акции АО «Транспортная карта». Один из победителей уже получил свою транспортную карту с безлимитным тарифом на один месяц.

Всего во время акции на телефон горячей линии 2753050 и на WhatsApp: +7 (951) 0694934 поступило 100 обращений. Подтвердился 21 факт нарушения финансовой и трудовой дисциплины кондукторами, среди которых кондуктор предлагал проезд без билета за 20 рублей или вместо реальных билетов выдавал «бумажки».

Фото: Ассоциация АТП

Пойманным кондукторам решили дать второй шанс, с ними проведены инструктажи по культуре обслуживания пассажиров. Однако они лишены премий по итогам месяца. Повторное нарушение грозит им увольнением.

Акцию намерены продлить. Пассажирам, которые хотят сообщить о дисциплинарном проступке кондуктора, необходимо:

сообщить об этом в тот же день,

указать как можно больше данных: точное время, описать ситуацию, сообщить, где в этот момент ехал автобус, направление; запомнить номер автобуса, гос. номер и бортовой номер; по возможности указать ФИО кондуктора,

прислать видео- или аудиозаписи при наличии.

Ольга Плешкова