Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани вручили безлимитные транспортные карты за жалобы на кондукторов

11:12, 01.04.2021 2
В Казани вручили безлимитные транспортные карты за жалобы на кондукторов
Фото: Ассоциация АТП РТ

В Казани вручили безлимитные проездные билеты пассажирам, которые помогли выявить кондукторов-нарушителей. Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Сегодня были подведены итоги акции «Народный контролер». По итогам марта было решено вручить не один проездной, как было заявлено, а сразу два. Одного победителя выбрали перевозчики, второго — партнер акции АО «Транспортная карта». Один из победителей уже получил свою транспортную карту с безлимитным тарифом на один месяц.

Всего во время акции на телефон горячей линии 2753050 и на WhatsApp: +7 (951) 0694934 поступило 100 обращений. Подтвердился 21 факт нарушения финансовой и трудовой дисциплины кондукторами, среди которых кондуктор предлагал проезд без билета за 20 рублей или вместо реальных билетов выдавал «бумажки».

Фото: Ассоциация АТП

Пойманным кондукторам решили дать второй шанс, с ними проведены инструктажи по культуре обслуживания пассажиров. Однако они лишены премий по итогам месяца. Повторное нарушение грозит им увольнением.

Акцию намерены продлить. Пассажирам, которые хотят сообщить о дисциплинарном проступке кондуктора, необходимо:

  • сообщить об этом в тот же день,
  • указать как можно больше данных: точное время, описать ситуацию, сообщить, где в этот момент ехал автобус, направление; запомнить номер автобуса, гос. номер и бортовой номер; по возможности указать ФИО кондуктора,
  • прислать видео- или аудиозаписи при наличии.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:37
    кондукторы за такие гроши работают... Что ,люди думали, что их уволят? Кто будет работать-то? Ябеды, что-ли? Или начальники, которые депремировали кондукторов? Везде объявления о вакансиях на должность кондуктора...при такой нехватке кадров спасибо, что хоть такие работают, план выполняют...
    Ответить
  • Анонимно 11:39
    Как в 37 году.Стукачок
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем