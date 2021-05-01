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«Рубин» обыграл «Динамо» со счетом 2:0

16:24, 01.05.2021
«Рубин» обыграл «Динамо» со счетом 2:0
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0. Матч прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Голы в составе казанцев забили Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. «Рубин» продолжает борьбу за место в еврокубках, занимая четвертое в таблице, набрав 49 очков.

«Динамо» остается на седьмом месте. На счету команды 46 баллов. Впереди у команды Слуцкого две игры — с тульским «Арсеналом» в гостях и заключительная игра с волгоградским «Ротором» на своем поле.

Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан
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