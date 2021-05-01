МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 2 мая
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в республике, сообщает МЧС по Татарстану.
Ночью 2 мая местами сохранится сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. В столице Татарстана порывы ветра могут достигать 15 м/с.
2 мая ночью синоптики прогнозировали дожди с грозами, температура воздуха +3... +8°. Днем с отходом фронтальной системы на восток и с ростом атмосферного давления осадков не будет, максимальные температуры понизятся и составят +10... +15°.
1 мая жителей республики предупреждали о сильном ветре и грозе.
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