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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 2 мая

13:16, 01.05.2021
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 2 мая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в республике, сообщает МЧС по Татарстану.

Ночью 2 мая местами сохранится сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. В столице Татарстана порывы ветра могут достигать 15 м/с.

2 мая ночью синоптики прогнозировали дожди с грозами, температура воздуха +3... +8°. Днем с отходом фронтальной системы на восток и с ростом атмосферного давления осадков не будет, максимальные температуры понизятся и составят +10... +15°.

1 мая жителей республики предупреждали о сильном ветре и грозе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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