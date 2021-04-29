В Татарстане дожди и сильный ветер прогнозируются до конца недели

В Татарстане сильный ветер и дожди прогнозируются до конца недели. Такой прогноз дал Гидрометцентр РТ.

В предстоящие сутки республика окажется под влиянием гребня антициклона. Осадков не ожидается, однако ночные температуры понизятся до +3... -2°. Днем ожидается до +12... +17°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 1 мая, ночью температуры повысятся до +5... +10°, осадки маловероятны. Утром к западным районам Татарстана подойдет холодный атмосферный фронт, свое влияние он распространит на всю республику. Синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий: дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально до 23 м/с. Температуры воздуха днем составят +11... +16°, на востоке воздух прогреется до +20°.

В воскресенье ночью также прогнозируются дожди с грозами и сильным ветром порывами 15—20 м/с, температуры достигнут +3... +8°. Днем, с отходом фронтальной системы на восток и с ростом атмосферного давления, осадков не будет, максимальные температуры понизятся и составят +10... +15°.

Сегодня в Казани выпал град. Днем местами порывы ветра достигают 15—18 м/с.



Татьяна Леухина