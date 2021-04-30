Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе 1 мая

В Татарстане завтра, 1 мая, ожидаются сильный ветер и гроза. Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях объявило ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Так, в субботу на территории Татарстана и в Казани ночью ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. Днем и вечером (с 6 до 22 часов) локально прогнозируется ветер порывами до 24 м/с, сильный дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Температуры воздуха днем в субботу составят +11... +16°, на востоке воздух прогреется до +20°. Дожди с грозами ожидаются и в воскресенье. Погода улучшится с понедельника.

Татьяна Леухина