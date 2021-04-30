Новости общества

20:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе 1 мая

14:05, 30.04.2021
Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе 1 мая
Фото: pxhere.com

В Татарстане завтра, 1 мая, ожидаются сильный ветер и гроза. Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях объявило ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Так, в субботу на территории Татарстана и в Казани ночью ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. Днем и вечером (с 6 до 22 часов) локально прогнозируется ветер порывами до 24 м/с, сильный дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Температуры воздуха днем в субботу составят +11... +16°, на востоке воздух прогреется до +20°. Дожди с грозами ожидаются и в воскресенье. Погода улучшится с понедельника.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем