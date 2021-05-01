В Казань прибыл первый туристический поезд из Пензы и Саранска

В субботу, 1 мая, в Казань прибыл первый туристический поезд из Пензы и Саранска, В торжественной встрече поезда принял участие Сергей Иванов, сообщает госкомитет по туризму РТ.



Более 300 туристов из Сурского края и Мордовии смогут посетить Казань. Расписание поезда разработано так, чтобы туристы отправились в поездку вечером в пятницу, 30 апреля. Так, поезд становится «отелем на колесах». Суббота будет насыщена экскурсионной программой, в воскресенье утром 2 мая туристы вернутся домой.

В стоимость тура включен проезд на поезде туда и обратно, питание, программа, дегустации и мастер-классы.

Фото: kzn.ru

В Пензенской области представили новый туристический маршрут выходного дня «Пенза — Саранск — Казань» в середине апреля.

Маргарита Головатенко