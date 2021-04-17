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Пензу и Казань свяжет туристический поезд

02:35, 17.04.2021
Пензу и Казань свяжет туристический поезд
Фото: kzn.ru

В Пензенской области представили новый туристический маршрут выходного дня «Пенза — Саранск — Казань». Об этом сообщает «ПензаСМИ».

Поезд из Пензы отправится в первый рейс 30 апреля. Он через Саранск 1 мая прибудет в Казань. Вечером того же дня поезд отправится обратно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в Зеленодольске представили туристический пеший маршрут в честь татарского ученого-просветителя Каюма Насыри. Путешествие состоит из двух маршрутов: первая часть начинается на малой родине литератора в селе Малые Ширданы и называется «В гости к Шурале», вторая — приведет в село Большие Ачасыры, куда перевезли дом просветителя.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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