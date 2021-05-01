В Татарстане с начала года за неуплату алиментов привлекли к ответственности более тысячи человек

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Татарстане с начала текущего года за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности более тысячи должников, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



Так, за неуплату алиментов на содержание сына жителя республики задержали на десять суток. Ранее суд обязал мужчину выплачивать алименты в размере ¼ дохода ежемесячно, но он игнорировал обязанности. Итог — накопленный долг в размере 60 тысяч рублей.

Мужчина официально не был трудоустроен, не состоял на учете в центре занятости. Он знал об ответственности за неуплату алиментов, потому старался не появляться в родном районе и не выходил на связь с судебными приставами. Его задержали, когда он приехал домой за справкой о расторжении брака. На мужчину составили протокол о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане должник по алиментам начал выплачивать миллионный долг после 10-дневного ареста. 39-летний мужчина игнорировал требования исполнительного документа и не выплачивал алименты своей дочери, которой исполнилось уже 15 лет.

Маргарита Головатенко