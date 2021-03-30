В Татарстане отец начал выплачивать долг по алиментам после 10-дневного ареста

В Татарстане должник по алиментам начал выплачивать миллионный долг после 10-дневного ареста. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

39-летний мужчина игнорировал требования исполнительного документа и не выплачивал алименты своей дочери, которой исполнилось уже 15 лет. Официально он нигде не работал и регулярно менял место проживания, разъезжая по соседним регионам.

Судебные приставы смогли его задержать, когда он решил навестить друзей. В рамках исполнительного производства судебные приставы составили протокол об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Отбыв наказание, он устроился на работу. Теперь часть его зарплаты уходит на содержание ребенка.

Ранее в Татарстане суд отправил женщину в колонию за неуплату алиментов.

Ольга Плешкова