РКН потребовал восстановить страницу проекта RT от Facebook

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ RT, сообщили на сайте службы.

«В письме отмечается, что данные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — пишет РКН.

Facebook ограничил доступ к аккаунту просветительского проекта Redfish телеканала Russia Today — СМИ опубликовало материалы, посвященные ВОВ.

Ранее письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с youtube-канала RT Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC, а до этого из-за политики YouTube в отношении RT журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову.



Алексей Нечаев