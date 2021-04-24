РКН обвинил YouTube в цензуре

Письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с youtube-канала RT Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC.

«Отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также РКН предупредил, что за такое нарушение российского законодательства можно получить штраф до 1 млн рублей, а за повторный отказ выполнить требования будет кратное увеличение штрафов — до 3 млн рублей.

Ранее из-за политики YouTube в отношении RT журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову. В письме он рассказал, что его совместный с RT документальный проект «Эпидемия» притесняется.

Алексей Нечаев