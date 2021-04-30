В Казани ввели в эксплуатацию 2-й дом ЖК «МЧС»

Сегодня был введен в эксплуатацию 2-й дом ЖК «МЧС». Его осмотрели президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В 2011 году были заключены первые договоры долевого участия, а срок сдачи был запланирован на 2014 год. ООО «ФОН» было признано банкротом в 2019 году. В июне 2020 года Фонду Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства были переданы права застройщика ООО «ФОН» по трем недостроенным домам ЖК «МЧС» и начались строительно-монтажные работы. Подрядчиком на объекте выступает ООО «СМК «Ак Таш».

фото: gsn.tatarstan.ru

Также сообщается, что долгострой по адресу улица Достоевского, дом 57 в Казани готов к сдаче. Его должны были закончить в 2005 году, а в 2011 году застройщик ООО «Фирма «Свей» признан банкротом. Первые договоры долевого участия были заключены в 2003 году.

Ранее сообщалось, что инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Тогда все строительно-монтажные работы в долгострое подходили к завершению.

Алексей Нечаев