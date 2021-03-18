Строительные работы в долгострое по улице Достоевского в Казани подходят к завершению
Инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Сейчас все строительно-монтажные работы в долгострое подходят к завершению.
Объект находится в высокой степени готовности. Общая площадь 373-квартирного дома — 40609,83 кв. метров.
Инспекторы проверили соответствие выполненных работ проектной документации, а также наличие всей исполнительной документации по выполненным объемам работ. Сейчас рабочие на объекте ведут монтаж вентилируемого фасада, кровельные работы, устраивают инженерные системы, проводят внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
В начале декабря завершилась экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по долгострою на ул. Достоевского, 57. В сентябре 2020 Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков получил разрешение на достройку проблемного многоквартирного дома на Достоевского, 57. Завершить строительство планируется в I квартале 2021 года.
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