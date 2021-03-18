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Строительные работы в долгострое по улице Достоевского в Казани подходят к завершению

17:22, 18.03.2021 1
Строительные работы в долгострое по улице Достоевского в Казани подходят к завершению
Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Сейчас все строительно-монтажные работы в долгострое подходят к завершению.

Объект находится в высокой степени готовности. Общая площадь 373-квартирного дома — 40609,83 кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инспекторы проверили соответствие выполненных работ проектной документации, а также наличие всей исполнительной документации по выполненным объемам работ. Сейчас рабочие на объекте ведут монтаж вентилируемого фасада, кровельные работы, устраивают инженерные системы, проводят внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В начале декабря завершилась экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по долгострою на ул. Достоевского, 57. В сентябре 2020 Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков получил разрешение на достройку проблемного многоквартирного дома на Достоевского, 57. Завершить строительство планируется в I квартале 2021 года.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:25
    Проверьте ход строительства ЖК МЧС. Нет аварийного проезда. Беда жильцам и дольшикам.
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