В Татарстане каждый пятый рассказал, что 1 мая должен быть рабочим днем

Эксперты службы исследований hh.ru выяснили, как в компаниях Татарстана принято отмечать 1 мая. Сообщили «Реальному времени» в пресс-службе hh.ru.

Отмечается, что нет традиций празднования Дня труда в большинстве организаций региона — так ответили 80% татарстанцев. Устраивают субботник в этот день 12% компаний.

61% жителей региона не поддерживают идею о том, что 1 мая должен быть рабочим днем. 21% — придерживаются противоположной позиции.

В прошлую пятницу Путин согласился объявить выходными дни с 1 по 11 мая, пообещав подписать соответствующий указ. Позже в Кремле уточнили, что речь о новом локдауне в России на майские праздники не идет. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану опасаются, что в грядущие выходные люди будут нарушать противоковидные меры.

Алексей Нечаев