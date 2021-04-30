В Казани оштрафовали водителя, посадившего ребенка за руль
В ГИБДД оштрафовали водителя, который посадил ребенка к себе на колени во время движения. Сумма штрафа составила 4 500 рублей.
В соцсетях появилась запись, на которой видно, что водитель автомобиля «Тойота» управляет транспортным средством с ребенком на руках. Полицейские установили водителя, им оказался 56-летний житель Высокогорского района.
Мужчина свою вину признал полностью. Он объяснил, что в тот момент ребенок начал капризничать, поэтому ему пришлось посадить его на колени.
Водителя привлекли к ответственности за опасное вождение и перевозку ребенка без детского удерживающего устройства, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Напомним, что скандально известной Агине Алтынбаевой из Набережных Челнов грозили лишением свободы после того, как она посадила за руль своего маленького сына, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч.
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