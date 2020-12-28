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Агине Алтынбаевой из Набережных Челнов присвоили звание «главной яжматери России»

12:24, 28.12.2020
Агине Алтынбаевой из Набережных Челнов присвоили звание «главной яжматери России»
Фото: vk.com

Скандально известная жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева получила статус «главной яжматери России» по версии издания L!FE. Женщину назвали человеком, на котором «сломалась» государственная система.

Издание отмечает, что методы Алтынбаевой спорные, и многие считают ее истеричной и неадекватной. Однако если обычно борьба с государственной системой заканчивается для гражданина серьезными санкциями, то в этом случае «власть демонстрирует полное бессилие».

«В рядовой ситуации такого активного гражданина система съедает, даже не поперхнувшись, но женщина с помощью соцсетей и СМИ уже превратилась в фигуру медийную, совладать с которой не так-то просто. Вот и получается, что гиперактивная жительница провинциального города с помощью агрессии держит в страхе чиновников, соседей и даже силовиков, а публика аплодирует, не особо разбираясь в том, права она или нет», — делает вывод L!FE.

Скриншот видео

Напомним, Агина Алтынбаева известна своими скандальными выходками. На всю страну о ней заговорили после того, как она посадила за руль своего маленького сына, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это ей грозили лишением свободы до трех лет. Периодически Алтынбаева дерется либо оскорбляет кого-либо в соцсетях.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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